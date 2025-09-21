タリーズコーヒージャパンは9月12日、「ニュウマン高輪」（東京都港区）に新スペシャルティカフェショップ「Link Cafe TOKYO」をオープンした。10日、内覧会で取材に応じた内山修二社長は「見て楽しい臨場感ある演出に重点を置いた。カフェがあるフロア『こもれびら』は親子がテーマになっていることから、親子でゆとりを持って演出を楽しめる店舗という新たな価値提案を行う」と語る。見て楽しい臨場感ある演出の一例として