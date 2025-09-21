【MLB】ドジャース 7ー5 ジャイアンツ（9月20日・日本時間21日／ロサンゼルス）【映像】打球音にも注目！大谷翔平の53号HRドジャースの大谷翔平投手が、2試合連続となる第53号ホームランを放った。その直後に見せたバットフリップが、衝撃のカッコよさだった。ドジャースが5ー4と1点リードで迎えた6回裏、大谷は先頭打者として打席に入った。追加点の欲しい場面で、カウント2ー2からの5球目を完璧にとらえる。打球はレフト方向