女流プロ雀士でモデルの岡田紗佳がカジュアルスタイルを披露し、ファンを喜ばせた。２１日までにインスタグラムで「ＺＯＺＯＴＯＷＮにて、Ｍリーグコラボグッズが販売されています！涼しくなってきたし、秋服をおそろで着よう〜！」とファンに呼びかけると、同グッズを身にまとった姿の写真複数枚をアップ。秋らしいボルドーのトレーナー姿や、ブラウンのパーカー姿などが公開された。この投稿にファンからは「美し可愛い」