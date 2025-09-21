◆ルートインＢＣリーグチャンピオンシップ２０２５ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙデジタルデータソリューション第４戦▽群馬ダイヤモンドペガサス５―１神奈川フューチャードリームス（２１日・横須賀）ＢＣ神奈川の最速１５１キロドラフト候補左腕・冨重英二郎投手が、リーグ優勝を争うチャンピオンシップの第４戦に先発した。惜しくも敗戦したが、６回７安打２失点と粘投。ネット裏に駆けつけた巨人などＮＰＢスカウト６球団