◆大相撲秋場所８日目（２１日、東京・両国国技館）幕内・隆の勝（常盤山）が６連勝で１敗を守った。同・美ノ海（木瀬）に右ののど輪を食らわせると、タイミング良く体を開いてはたき込んだ。「立ち合いはよかった。はたきはとっさの動きだった」とうなずいた。この日、常盤山部屋付きの湊川親方（元大関・貴景勝）がＮＨＫで「右手の力がしっかり伝わっている」と強さの秘訣を解説。隆の勝は「いってもらったことを実践する」