民謡「江差追分」全国大会の少年の部で優勝した山本悠愛さん＝21日午後、北海道江差町尺八の伴奏と「ソイッ」というかけ声に合わせ、情感を込めた伸びやかな節回しを競う民謡「江差追分」の第61回全国大会の決選会が21日、強い海風の吹く北海道江差町の文化会館で開かれた。7〜92歳の男女計341人が19日から3日間、少年、一般、熟年の3部門に分かれて競った。中学生以下の少年の部で優勝した北海道名寄市の中学1年山本悠愛さん