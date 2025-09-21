■東京2025世界陸上男子4×400mリレー決勝（21日、国立競技場）【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手男子4×400mリレー決勝が行われ、ボツワナが2分57秒76をマーク、1着でフィニッシュし、大会初優勝を果たした。2走を務めたパリオリンピック™200m金メダリストのL.テボゴ（22）が力走を見せ、大会3連覇中の“絶対王者”アメリカに競り勝った。100m決勝はフライングで失格したデボゴが、見事リレーでリベ