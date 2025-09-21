■東京2025世界陸上・最終日（21日、国立競技場）【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手女子4×400mリレー決勝はアメリカがで2大会ぶりの優勝を果たした。前回大会の覇者・オランダは銅メダル。前回大会、4連覇を目指したアメリカは予選でバトンパスでミスし、失格となり決勝に進むことができなかった。今回は予選で今季最高タイム3分22秒53で余裕のトップ通過。決勝はメンバーを全員ガラリと替え、女子400mで世