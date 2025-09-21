タレント・指原莉乃プロデュースの女性１２人組アイドルグループ・≠ＭＥ（ノットイコールミー）が２１日、千葉・ＬａＬａａｒｅｎａＴＯＫＹＯ−ＢＡＹで全国ツアー追加公演２ｄａｙｓの２日目を開催した。７会場１３公演を完走した全国ツアーの追加公演として、初めて立つステージ。リーダーの蟹沢萌子は「この会場はファンの皆さんをすごく近くに感じます」と、ファンで埋め尽くされた客席を笑顔で見まわした。この日