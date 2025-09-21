9月21日、阪神競馬場で行われた菊花賞トライアル・神戸新聞杯（G2・芝2400m）は、2番人気のエリキングが重賞2勝目をマークした。このレースの1〜3着馬には菊花賞（10月26日・京都・G1・芝3000mへの優先出走権が与えられる。神戸新聞杯、勝利ジョッキーコメント1着エリキング川田将雅騎手「菊花賞のための準備をしました。春よりもひとつ体が成長して進みは出てきたのですけど、菊花賞のためにあえてゆっくりと、この馬のリズム