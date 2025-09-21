9月21日、中山競馬場で行われたG2・オールカマー（芝2200m）は、1番人気のレガレイラが昨年有馬記念以来の勝利を飾った。このレースの1着馬には天皇賞・秋（11月2日・東京・G1・芝2000mへの優先出走権が与えられる。オールカマー、勝利ジョッキーコメント1着レガレイラ戸崎圭太騎手「ホッとしているのと、レガレイラと一緒に勝てたことを嬉しく思います。雰囲気は前走よりもすごくいい感じで返し馬できました。今日はちょっと