9月21日、水沢競馬場で行われた11R・青藍賞（M2・3歳上・ダ1600m）は、高松亮騎乗の2番人気、ヒロシクン（せん6・岩手・佐藤雅彦）が快勝した。4馬身差の2着に1番人気のフジユージーン（牡4・岩手・瀬戸幸一）、3着にシンヨモギネス（牡7・岩手・櫻田康二）が入った。勝ちタイムは1:39.5（重）。1着ヒロシクン高松亮騎手「自分がやるべきレースは分かっていましたが、他にテンが速い馬もいましたしその辺は兼ね合い次第。馬の