9月21日、高知競馬場で行われた7R・ミラク特別（3歳上・牝・ダ1400m）は、永森大智騎乗の3番人気、グレートヒエン（牝5・高知・雑賀正光）が勝利した。1/2馬身差の2着に2番人気のベアエンジェル（牝4・高知・工藤真司）、3着に1番人気のミニョン（牝6・高知・田中譲二）が入った。勝ちタイムは1:31.2（稍重）。レース序盤、好スタートを決めたグレートヒエンが先行、ミニョン、ダノンミカエルらが続いて全体は縦長で進行。終始