SNSのバズで大きな話題を呼び、幅広い世代から注目を集める青春恋愛リアリティショー『今日、好きになりました。』。視聴者が魅了される理由を、ひなひなコンビが語ります！それぞれ数シーズンにわたり旅に参加し、視聴者から多くの支持を得ているキュートなふたり、長浜広奈さんと瀬川陽菜乃さんがananに登場。参加者目線で語られる、『今日好き』の魅力とは？―― 参加前に恋愛リアリティショーを見たことはありましたか？長浜