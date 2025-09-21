9/22（月）〜28（日）の「ラッキーデー」と「気をつけるべき日」は？ 五十六謀星もっちぃ先生監修、毎日をポジティブに過ごすための「お告げ」を毎週更新している「もっちぃ占い」からお届けします。🤝 牡羊座：27日（土）は「新しい人脈をつくるチャンス」牡羊座のあなたは、とっても上品な態度を意識して人と関わることで、素敵な人間関係をつくることができそう。27日（土）は、新しい人脈をつくるチャンスがありそう♪