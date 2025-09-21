理沙さんのしつこい誘いや詮索に悩まされ続けた美咲。自粛ムードの中でも接触をやめない彼女の行動は、ついに「無断で園に訪れて子どもの写真を撮る」という一線を越えたものに。恐怖と不安を抱えながら夫と相談し、美咲たち夫婦は彼女の夫を巻き込む形で事実を突きつける決断をします。家族ぐるみで対峙した先に見えたのは、理沙さんの執着の裏に隠された孤独でした。親子関係とママ友付き合いの難しさに揺れる『ママ友に執