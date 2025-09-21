◇陸上世界選手権東京大会最終日女子1600メートルリレー決勝（2025年9月21日国立競技場）女子1600メートルリレー決勝が行われ、米国が3分16秒61で圧勝で金メダルを獲得した。1走からトップに立ち、ライバルのジャマイカ、オランダを突き放した。アンカーに入った女子400メートルを制したシドニー・マクラフリンが後続の差をさらに広げた。2位のジャマイカは3分19秒25で、2秒64差をつける圧巻のレースだった。