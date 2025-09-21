「ＤｅＮＡ−広島」（２１日、横浜スタジアム）五回終了後に降雨により、試合が中断した。左翼席のカープ応援席では往年の鯉戦士の応援歌演奏が行われ、応援団がファンを喜ばせた。１−７の五回終了後に降雨により、試合が中断。雨が降りしきる中、スタンドに残った広島応援団は往年の鯉戦士の応援歌演奏を開始。前田智徳、緒方孝市、野村謙二郎、エルドレッド、梵英心、赤松真人、天谷宗一郎、木村拓也などの応援歌が演奏さ