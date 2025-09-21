陸上の世界選手権東京大会を観戦される天皇、皇后両陛下と愛子さま＝21日夜、東京・国立競技場（代表撮影）天皇、皇后両陛下は21日夜、東京・国立競技場を訪れ、陸上の世界選手権東京大会を観戦された。長女愛子さまも同行した。この日は女子走り高跳び決勝や男子1600メートルリレー決勝などがあり、ご一家は貴賓席に並んで座り、選手たちの活躍を見守った。