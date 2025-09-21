男子フリー演技する佐藤駿＝東京辰巳アイスアリーナフィギュアスケートのミラノ・コルティナ冬季五輪代表1次選考会を兼ねる東京選手権最終日は21日、江東区の東京辰巳アイスアリーナで行われ、男子はショートプログラム（SP）首位の佐藤駿（エームサービス・明大）がフリー2位の合計244.10点で制した。吉岡希（法大）がSP3位、フリーはトップの合計236.26点で2位。三浦佳生（オリエンタルバイオ・明大）は219.62点で3位だっ