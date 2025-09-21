「久世福商店」は“日本のうまいものセレクトショップ”をコンセプトに、だしや調味料、ごはんのお供やお菓子など、プチぜいたくを楽しめる商品が豊富にそろっています。今回は、“中の人”である広報担当の方に、2025年7〜8月に売れた「人気商品TOP5」を教えていただきましたので、筆者の実食リポートと共にお届けします。まずは第5位からご紹介します！【画像】久世福商店「年間ヒット商品」TOP5！第5位.「旨味豊かな昆布だし」