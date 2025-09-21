Ëè½µÆüÍË¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦～ÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸～¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë°æ¾åÍ´µ®¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£ »²¹Í¡§¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤Ç¤â¡ÈÊ¸²½·Ï¥ª¥¿¥¯¡É¤Î°ìÌÌ¤¬È¯´ø¤µ¤ì¤ë¡©¾¾Ê¿Äê¿®¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÁÇ´é¤ò²òÀâ ËÜºî¤Ï¡¢¡È¹¾¸Í¤Î¥á¥Ç¥£¥¢²¦¡É¤È¤·¤Æ»þÂå¤ÎÃþ»ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²÷ÃË»ù¡¦ÄÕ²°½Å»°Ïº¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤ò¼ç¿Í¸ø¤È¤·¤¿¾Ð¤¤¤ÈÎÞ¤ÈÆæ¤ËËþ¤Á¤¿¡ÈÄË²÷¡É¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥É¥é¥Þ¡£ÉñÂæ¤Ï¡¢Ê¸²½Î´À¹¤Î¹¾