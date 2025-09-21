福岡県警八幡東署は21日、北九州市八幡東区の住民が区年金課を名乗る還付金詐欺に遭い、現金約440万円をだまし取られたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。署によると、19日午後6時ごろから20日午前10時30分ごろまでの間、被害者宅固定電話に男から「医療費の還付金があります」「還付の手続きを行うので、ATMに行ってください」などと電話があった。言葉巧みに誘われ、ATMで現金を振り込み、だまし取られたという。