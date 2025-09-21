マンチェスター・シティのジョゼップ・グアルディオラ監督が、現地９月21日に行なわれるプレミアリーグ第５節を前に、対戦相手であるアーセナルについて語った。英衛星放送『Sky Sports』が伝えている。アーセナルは３年連続でプレミアリーグ２位。2003-04シーズン以来の優勝をあと一歩で逃し続けている。ただ、グアルディオラ監督は、かつて自身の下でコーチを務めたミケル・アルテタ監督が、悲願を成就させると確信している