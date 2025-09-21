田久保真紀市長の学歴詐称疑惑により混乱が続く静岡県伊東市で、地元の高校生が市の未来について考えるミーティングを開きました。 【写真を見る】田久保市長の学歴詐称疑惑で混乱続く伊東市 子どもたちが市の未来について考えるミーティング開催＝静岡・伊東市 「いとう子どもみらい会議」は、田久保市長の学歴詐称疑惑で混乱が続く伊東市に、選挙権を持たない若い世代の意見を届けようと、市内の高校生が企画しま