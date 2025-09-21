運転停止が続く静岡県御前崎市の浜岡原子力発電所の安全対策を知ってもらおうと、地域住民を対象にした見学ツアーが行われました。 【写真を見る】浜岡原発の安全対策を学ぶ見学ツアー 周辺10市町の住民70人が参加＝静岡・御前崎市 この見学ツアーは、浜岡原発で進む安全対策の理解を深めてもらおうと、中部電力が地元の御前崎市をはじめ、周辺の10の市や町の住民を対象に2012年から行っています。 参加者は