科学の魅力を身近に感じ、子どもから大人まで楽しめるイベントが、静岡県沼津市で開かれました。 【写真を見る】科学の魅力を身近に 子どもから大人まで夢中の科学実験体験会＝静岡・沼津市 今年で13回目となるこのイベントは、高校生やサイエンスショーに携わる団体などが25のブースを設けました。 加藤学園高校化学部は、ドライアイスや液体窒素を使って、非常に低い温度が物に与える影響を実験で紹介しました。