脳を活性化し、認知症予防にも効果が期待されている回想法を体験する講座が、9月21日、静岡県藤枝市で開かれました。 【写真を見る】「子どもの頃、何をして遊んだ？」”回想法”体験会 認知症予防にも＝静岡・藤枝市 この体験会は、藤枝市郷土博物館の所蔵品を活用して開かれている回想法講座が7年目を迎えたことを記念して開かれました。 講師を務めたのは、日本福祉大学で回想法を研究している来島修志助教授です。 9月21日