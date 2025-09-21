■台風18号21日18時現在、非常に強い台風18号はフィリピンの東を西北西にゆっくり進んでいます。今後は発達しながらさらに西よりに進み、先島諸島の南海上を通って23日(火)には南シナ海へ進む予想です。先島諸島では22日(月)から23日(火)にかけて、うねりを伴った高波に警戒してください。■台風19号21日18時現在、猛烈な勢力の台風19号は、南鳥島近海を北西方向に進んでいます。この先の予報円は大きく、進路が定まっていません。