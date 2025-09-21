「日本ハム７−２ロッテ」（２１日、エスコンフィールド）日本ハムが２連勝。敗れた首位・ソフトバンクとのゲーム差を２・５に縮めた。２２日のロッテ戦には、大黒柱の伊藤が中４日で先発する。加藤投手コーチは「今、ホークスとこういう状況になってしまって、直接対決に勝つことプラス、他にも絶対勝たないといけないという状況になったので、エースを数多くゲームに投げさせるっていう選択したということ。残り試合の中で