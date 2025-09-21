男性６人組グループ・ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳが２１日、福岡・マリンメッセ福岡Ａ館で、全国８都市１４公演を巡るアリーナツアー「６ＩＸＳＥＮＳＥ」を開幕させた。今ツアーは「ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳ６ＩＸＣＯＬＯＲＳ」というテーマを引っさげ、ライブを６パートに分けて各メンバーがプロデュース。６人６色の個性が光るステージを見せつけた。プロデュースに励んだ１年の集大成を見せる時が来た。ＧＥＮＥＲＡＴＩ