陸上の世界選手権東京大会は最終日の２１日、男子１６００メートルリレー決勝が行われ、土砂降りの雨の中でのレースはボツワナが２分５７秒７６で優勝して、初の金メダルを獲得、アメリカの４連覇を阻んだ。２位と３位は同タイムの着差ありで、アメリカが２位、南アフリカが３位。ボツワナは３走まで２位につけ、激しい競り合いのアンカー勝負から、ゴール直前でアメリカを抜いた。アメリカは前日の予選でいったんは敗退とさ