◆フィギュアスケート東京選手権最終日（２１日、東京・辰巳アイスアリーナ）男子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）１位の佐藤駿（エームサービス・明大）が１４８・８１点をマークし、合計２４４・１０で優勝した。フリー１位の１５６・８７点を記録した吉岡希（法大）が合計２３６・２６点で２位に入った。ＳＰ２位の三浦佳生（オリエンタルバイオ・明大）はフリー１３９・７０点で、合計２１９・６２点で３位