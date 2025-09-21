◆世界陸上最終日（２１日、国立競技場）男子４００メートルリレー決勝は、午後９時２０分にいよいよスタートする。メンバーが発表され、日本は１走から、小池祐貴（住友電工）―柳田大輝（東洋大）―桐生祥秀（日本生命）―鵜沢飛羽（とわ、ＪＡＬ）の予選と同じラインナップで世界に挑む。リレー侍は、五輪は０８年北京大会と１６年リオ大会で銀メダル。世界陸上でも１７年ロンドン大会、１９年ドーハ大会で銅メダルを獲得