10月に開幕する県中学校サッカー選手権大会の組み合わせ抽選会が9月21日に高知市で行われました。今年で32回目となる県中学校サッカー選手権大会には、48校・34チームが出場します。21日、高知市で組み合わせ抽選会が行われ、各学校の代表がくじを引き、対戦カードが決定しました。大会は10月12日に開幕し、決勝戦は11月2日におこなわれます。