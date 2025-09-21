女優の佐々木希（37）が21日、自身のインスタグラムを更新。仲の良い女優との2ショットを披露した。「絢と焼肉」と書き出して女優・大政絢との食事を報告。「久しぶりの焼肉、美味しかったなぁ焼肉とお米って…ほんと幸せ」と振り返った。2人は食事中にカメラを向けられたと思われ口いっぱいに頬張ったような表情、佐々木も「お口に含んだ状態でのお写真すみませんでした」と添えていた。ファンからは「女神のお食事」「お