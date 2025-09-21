2012年にフィギュアスケート世界選手権・ペアで銅メダルを獲得した高橋成美さんが21日放送のフジテレビ系「千鳥の鬼レンチャン」（日曜後7・00）に出演。ロケで共演してから好きになった人物を明かした。今回は「第2回女子300m走サバイバル」が放送された。同企画はビリは即脱落となる12人のサバイバルレースで、生き残り続けた4人が決勝進出となる。前回王者のフィットネストレーナーのAYAや、タレント・井上咲楽らが挑戦した