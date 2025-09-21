アニメ『葬送のフリーレン』と『ポプテピピック』で知られる漫画家・大川ぶくぶ氏のコラボレーションが決定した。大川氏による描き起こしイラストを使用したオリジナルグッズが発売される。【画像】腹立つ顔（笑）ぶくぶ先生が描いた『葬送のフリーレン』アウラのイラスト9月23日〜10月5日の間、ビックカメラ&アニメガ×ソフマップ、一部店舗にて、先行販売フェアを開催。作品公式Xではイラストが公開されている。公開さ