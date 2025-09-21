＜大相撲九月場所＞◇中日◇21日◇東京・両国国技館【映像】ぜい肉“ほぼ皆無”なイケメンのマッチョ力士ぜい肉が“ほぼ皆無”なイケメンのマッチョ力士が凛々しい姿で登場すると、館内は賑やかさを増し、相撲ファンはその鍛え抜かれたボディに「インナーマッスルやばそう」「ムキムキ」などと声を上げた。そのマッチョ力士とは三段目筆頭・山藤（出羽海）。身長181.6センチ、体重74.2キロとスリムで筋骨隆々な肉体が注目を集