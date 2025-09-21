◇陸上世界選手権(13日〜21日、東京・国立競技場)陸上世界選手権大会最終日の21日、最後の種目となる男子4×100mリレー決勝のオーダーが発表されました。大会公式HPによると、1走から小池祐貴選手、胗田大輝選手、桐生祥秀選手、鵜澤飛羽選手と予選から変わらず。100ｍ代表のサニブラウン アブデル ハキーム選手や守祐陽選手が外れています。予選では38秒07で走った日本は、4レーンを走ります。日本は昨年のパリオリンピック