◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト-阪神(21日、神宮球場)ヤクルトは5回、一挙6点を奪う猛攻を仕掛け、阪神先発の伊藤将司投手を引きずり下ろしました。先発・山野太一投手の好投に応えたいヤクルト打線は、2点リードの5回、1アウト1、2塁から先制ホームランを放った山田哲人選手が、この試合3打数3安打となるフェンス直撃の2塁打で1点を追加。さらに、続く古賀優大選手も同じくレフト方向へ大きな打球を放ち、フェンス直撃のタイムリ