女優の二階堂ふみ（31）が21日、都内でフジテレビ系連続ドラマ「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」（10月1日開始、毎週水曜午後10時）第1話完成披露試写会に登壇した。本作は1984年の渋谷を舞台にした青春群像劇で、三谷の半自伝的要素を含んだ完全オリジナルストーリー。二階堂はミステリアスなダンサー・倖田リカを演じる。三谷作品は今作が初参加で「三谷さんの作品は、私がこの映像の世界に憧れるきっかけの