Jリーグは21日、ヴァンラーレ八戸のMF佐藤碧への処分を発表した。佐藤はJ3第28節・福島ユナイテッドFC戦で退場処分となった。日本サッカー協会(JFA)競技および競技会における懲罰基準に照らして審議した結果、佐藤が相手の左足元に対して足裏を使って過剰な力でタックルした行為が、著しい反則行為に該当すると判断された。Jリーグは佐藤に対して、2試合の出場停止処分と罰金10万円の処分を下した。該当する2試合は9月26日の