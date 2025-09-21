日中の暑さがウソのように肌寒くなってきた中津川に響いたのは、ACIDMANの硬質かつ、優しさの詰まった音塊だった。◆ライブ写真蒼い照明でステージが照らされる中、3人のメンバーは、SEのリズムに合わせた観衆のクラップに出迎えられた。そして、うっすらと浮き上がる3つのシルエットが鳴らしたのは、「輝けるもの」。ステージに立ち込めるスモークや背後から当たる照明によって、3人の姿は浮かんではまた消えていく。それでも音は