¿å¼ùÆà¡¹¤¬¡¢4ËçÌÜ¤Î¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTHE MUSEUM ?¡Ù¤ò¼«¿È¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¢¤ë2026Ç¯1·î21Æü(¿å)¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£º£ºî¤ÏBlu-rayÉÕ¤­¤Î½é²ó¸ÂÄêÈ×¡¢CD¤Î¤ß¤ÎÄÌ¾ïÈ×¡¢½é²ó¸ÂÄêÈ×¤Ë¡ØTHE MUSEUM ?¡Ù¼ýÏ¿¶Ê¤ÎVocalless CD¤¬ÉÕÂ°¤·¤¿¥­¥ó¥¯¥êÆ²¸ÂÄê¥Ð¥ó¥É¥ëÈÇ¤Î3·ÁÂÖ¤Ç¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¡£¼ýÏ¿¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ï2018Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¡ÖBLUE ROSE¡×¤«¤é2024Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¡ÖADRENALIZED¡×¤Þ¤Ç¤Î¥·¥ó¥°¥ë¶Ê¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹¶Ê14¶Ê¤Ë²Ã¤¨¡¢