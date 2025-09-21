この記事をまとめると ■NEXCO西日本の管内では年間約12万件もの落下物が発生している ■落下物によって事故などが起きた際は落とし主の責任となる ■周囲のクルマの動きや電光掲示板の表示を見るのが落下物を避ける対策に繋がる 1日300件以上起きている落下物によるトラブル 高速道路を走行していると、時折遭遇する落下物。NEXCO西日本の発表では2017年度におよそ11万9000件もの落下物が管内で発生。1日あたりおおよそ330件も