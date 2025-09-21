T.C.R.横浜銀蝿R.S.(以下、横浜銀蝿)のギタリスト・Johnnyが、40年ぶりのソロ活動をスタートさせることが発表となった。累計売上50万枚を超える大ヒットとなったJohnnyのソロデビュー曲「ジェームス・ディーンのように」のリリースから数えて45年目にあたる2026年1月28日、満を持してニューアルバム『ヨコハマ・グラフィティ』で長い沈黙を破る。本アルバムには、Johnnyが生まれ育ってきた横浜を舞台に、彼の思い出の欠片一つ一つ