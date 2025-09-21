チョーキューメイの新曲「青の魔法」が、10月6日（月）にデジタルリリースとなる。アニメ「青のオーケストラ Season2」のエンディングテーマだ。「青のオーケストラ」は小学館「マンガワン」連載中の阿久井 真による漫画作品のTVアニメ化作品で、ヴァイオリンの元・天才少年、青野 一（あおのはじめ）を主人公に、高校のオーケストラ部を舞台にした青春群像劇だ。2023年にアニメ第1期が放送されておい、第2期となる「青のオーケス