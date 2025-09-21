9月20日放送のラジオ番組で、武井壮が世界陸上について熱く語った一方、X上では“過去”を蒸し返される意味深な質問も寄せられている。「武井さんは同日オンエアのTBSラジオ『井上貴博 土曜日の“あ”』に出演。男子棒高跳びで6m30cmの世界新記録を樹立したスウェーデン代表アーマンド・デュプランティス選手について、『異次元。圧倒的1位』と評価。『野球で言ったら50本でホームラン争いしているなか、1人だけ68本打ってる感じ