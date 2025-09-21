タレントの林家パー子（77）が21日夜、寄席に出演する夫の林家ペー（83）に付き添い、東京・浅草の浅草演芸ホールへ姿を見せた。ピンクのナイトキャップをかぶり、手にはピンクのカメラ。火災が起きたのは19日午後。パー子が仏壇に火をともそうとして室内に燃え広がったと報じられ、パー子は煙を吸って病院に搬送されていた。火災後、初めての取材対応となり、記者に「元気で良かった」と声を掛けられると「体は元気です」